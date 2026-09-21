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दिल्ली-एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, शुष्क रहेगा मौसम, जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दोनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है. जिसकी वजह से गर्मी से लोग काफी परेशान है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली- एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है. क्योंकि उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. हालांकि, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है.

मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 34.2, नजफगढ़ में 34.3, अयानगर में 34.6 और मयूर विहार में 33.5 डिग्री रहा. इस दौरान अधितकम नमी दर 87 प्रतिशत और न्यूनतम नमी दर 48 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग के अनुसार, आज सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने बारिश को लेकर को चेतावनी या अपडेट जारी नहीं की है. इस दौरान अधिकतन तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज सुबह के समय राजधानी में उत्तर-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी रहेगी.