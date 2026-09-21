दिल्ली-एनसीआर में खत्म हुआ बारिश का दौर, शुष्क रहेगा मौसम, जानें IMD का नया अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर में बारिश के कोई आसार नहीं है. रविवार को अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
Published : September 21, 2026 at 7:43 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में इन दोनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. मौसम विभाग की तरफ से बारिश का अनुमान जताया जा रहा है, लेकिन बारिश नहीं हो रही है. जिसकी वजह से गर्मी से लोग काफी परेशान है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली- एनसीआर में आने वाले दिनों में मौसम शुष्क रहने वाला है. क्योंकि उत्तर-पश्चिम भारत से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी शुरू हो चुकी है. हालांकि, मध्य, पूर्वी और दक्षिणी भारत के कई हिस्सों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई गई है.
मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहे, लेकिन कहीं भी बारिश दर्ज नहीं की गई है. इस दौरान अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 25.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं दिल्ली के पालम में अधिकतम तापमान 34.2, नजफगढ़ में 34.3, अयानगर में 34.6 और मयूर विहार में 33.5 डिग्री रहा. इस दौरान अधितकम नमी दर 87 प्रतिशत और न्यूनतम नमी दर 48 प्रतिशत रहा.
मौसम विभाग के अनुसार, आज सोमवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. विभाग ने बारिश को लेकर को चेतावनी या अपडेट जारी नहीं की है. इस दौरान अधिकतन तापमान 34-36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आज सुबह के समय राजधानी में उत्तर-पूर्वी दिशा से हवाएं चलेंगी, जिनकी गति 10-15 किमी रहेगी.
VIDEO | Delhi wakes up to a serene morning. Visuals from India Gate.— Press Trust of India (@PTI_News) September 21, 2026
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पूरे हफ्ते शुष्क रहेगा मौसम
IMD का अनुमान है कि अगले सात दिनों में अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव होने की संभावना नहीं है. इस हफ्ते आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे, लेकिन बारिश कोई संभावना नहीं जताई है. 22 से 26 सितंबर तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं देखने मिलेगा.
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 107 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112, गुरुग्राम में 123, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 102 और नोएडा में 108 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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