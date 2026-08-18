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दिल्ली-एनसीआर में बढ़ा तापमान, बारिश को तरस रहे लोग; जानें मौसम का अपडेट

दिल्ली में सोमवार को बारिश न होने से तापमान में इजाफा हुआ. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 18, 2026 at 7:41 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में बारिश ना होने की वजह से दो दिनों से लगातार तापमान में इजाफा हो रहा है. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में सोमवार सुबह से ही तेज धूप रही. दिन चढ़ने के साथ ही धूप भी तीखी और तेज हो गई. दिन में बादलों की आवाजाही भी लगी रही, लेकिन दिन के ज्यादातर हिस्से में तेज धूप निकली. इससे तापमान में तेजी से इजाफा हुआ है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 35.8 डिग्री रहा, जो सामान्य से 2.0 डिग्री अधिक रहा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मंगलवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश के बहुत कम ही आसार हैं. हालांकी इस दौरान न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 19 अगस्त से दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदलाव का पूर्वानुमान जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, इस दिन दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश होगी.

मौसम विभाग ने 19 और 20 अगस्त को बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है. दोनों ही दिन शाम से रात के दौरान भी बारिश की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 99 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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