दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद लुढ़का पारा, अगले तीन दिन ठंड और बूंदाबांदी के आसार; प्रदूषण से मिली राहत
दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद सर्दी फिर से लौट आई हैं. तापमान में गिरावट के साथ हवा की क्वालिटी में भी सुधार हुआ है.
Published : January 24, 2026 at 8:28 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद मौसम एकदम बदल गया हैं. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई, जिससे राजधानी में सर्दी फिर से लौट आई हैं. शनिवार तड़के दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला, मौसम विभाग की मुताबिक दिल्ली में आज भी ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और सर्दी महसूस होगी. हालांकि आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में प्रदूषण से कुछ समय के लिए राहत दिलाई. झमाझम बारिश से अधिकतम तापमान में 11 डिग्री तक की गिरावट आई है.अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा.
दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम
मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले तीन दिन दिल्ली में सर्दी का दौर जारी रहेगा. इस दौरान यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने का अनुमान हैं. वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही ये साफ हो जाएगा, इस दौरान दिन भर आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप भी निकलेगी लेकिन, बर्फीली हवाओं की वजह से ठंडक महसूस होती रहेगी. दिल्ली में आज 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.
#WATCH दिल्ली: कल पूरे दिन हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहावना हुआ। वीडियो AIIMS से है। pic.twitter.com/4TEAZjTqrR— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2026
#WATCH दिल्ली: कल पूरे दिन हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहावना हुआ। वीडियो ITO से है। pic.twitter.com/YnlwWamgzI— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2026
#WATCH दिल्ली: कल पूरे दिन हुई भारी बारिश के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मौसम सुहावना हुआ। वीडियो अक्षरधाम से है। pic.twitter.com/Rx5YtV47pT— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 24, 2026
दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति
दिल्ली-एनसीआर में बारिश की वजह से हवा की गुणवत्ता में मामूली सा सुधार आया है. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:00 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 264 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के सहर फरीदाबाद में 278, गुरुग्राम में 248, गाजियाबाद में 275, ग्रेटर नोएडा में 268 और नोएडा में 277 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अन्य व अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच बना हुआ है.
