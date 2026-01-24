ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद लुढ़का पारा, अगले तीन दिन ठंड और बूंदाबांदी के आसार; प्रदूषण से मिली राहत

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को हुई बारिश के बाद मौसम एकदम बदल गया हैं. बारिश की वजह से तापमान में भी गिरावट आई, जिससे राजधानी में सर्दी फिर से लौट आई हैं. शनिवार तड़के दिल्ली में घना कोहरा देखने को मिला, मौसम विभाग की मुताबिक दिल्ली में आज भी ठंडी हवाओं का असर देखने को मिलेगा और सर्दी महसूस होगी. हालांकि आज मौसम शुष्क रहने का अनुमान हैं. तेज हवाओं के साथ हुई बारिश ने दिल्ली में प्रदूषण से कुछ समय के लिए राहत दिलाई. झमाझम बारिश से अधिकतम तापमान में 11 डिग्री तक की गिरावट आई है.अधिकतम तापमान 16 डिग्री और न्यूनतम तापमान 13 डिग्री रहा.

दिल्ली में आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक़ अगले तीन दिन दिल्ली में सर्दी का दौर जारी रहेगा. इस दौरान यहां अधिकतम तापमान 20 डिग्री से कम रहने का अनुमान हैं. वहीं न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किए जाने का अनुमान है. दिल्ली में आज सुबह हल्का कोहरा देखने को मिला लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही ये साफ हो जाएगा, इस दौरान दिन भर आंशिक तौर पर बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. दिन चढ़ने के साथ हल्की धूप भी निकलेगी लेकिन, बर्फीली हवाओं की वजह से ठंडक महसूस होती रहेगी. दिल्ली में आज 10-15 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से हवाएं चलने का अनुमान है.