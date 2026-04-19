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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद फिर बढ़ने लगा पारा, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम?

दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 5 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी. इसके अलावा बारिश की संभावना 10 प्रतिशत जताई गई है.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 19, 2026 at 7:30 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार को आई आंधी और बारिश से थोड़ी राहत मिलने के बाद अब फिर से दिल्ली वासियों को चिलचिलाती धूप और गर्मी झेलनी पड़ रही है. मौसम विभाग की माने तो शनिवार को सफदरजंग वेधशाला में न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जो सामान्य से 1.8 डिग्री कम है. यह पिछले दिन की तुलना में 4.2 डिग्री सेल्सियस कम है. अन्य मौसम केंद्रों पर भी न्यूनतम तापमान में इसी तरह तेज गिरावट दर्ज की गई. शनिवार को दिल्ली के ज्यादातर हिस्सों में तापमान 38 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा. रिज क्षेत्र सबसे ज्यादा गर्म रहा जहां 41.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिनों तक अधिकतम तापमान में ज्यादा बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं है. इसके बाद तापमान फिर से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. मौसम विभाग की ओर से आज 19 अप्रैल 20, 21 अप्रैल को दिल्ली के साथ ही एनसीआर के इलाकों में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं. इसकी वजह से तापमान काबू में रहेगा. इन तीन दिनों के दौरान अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके बाद इसमें बढ़ोतरी देखी जाएगी. दिल्ली में 22, 23 और 24 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सुबह 6:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 210 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 192, गुरुग्राम में 188, गाजियाबाद में 185, ग्रेटर नोएडा 172 और नोएडा में 178 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है.

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