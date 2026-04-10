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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद अब गर्मी शुरू, IMD ने बताया आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

राजधानी में बारिश के बाद तापमान बढ़ने लगा है, गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

दिल्ली में गर्मी शुरू
दिल्ली में गर्मी शुरू (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 10, 2026 at 8:34 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कई दिनों की वर्षा और सामान्य से कम तापमान के बाद गुरुवार से फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया. दिल्ली में कल गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. एक दिन पहले बुधवार को यह 28.2 डिग्री रहा था. यानी इसमें करीब ढाई डिग्री की वृद्धि देखी गई. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 94 से 32 प्रतिशत रहा.

दिल्ली में अब तापमान में वृद्धि

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में अब तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है. मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस और उत्तर-पश्चिमी भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में आठ से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की उम्मीद है.

दिल्ली में आज 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आज दिन भर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और तेज धूप सुबह से ही रहेगी. हालांकि बीच-बीच में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बादलों की आवाजाही नजर नहीं आएगी.

11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग की मानें तो 11 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल के बीच दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान लगातार बढ़ेगा. मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 15 अप्रैल तक दिल्ली एनसीआर में खास तौर पर दिल्ली का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा. जबकि रात का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचाने का पूर्वानुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण और सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 138 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 122, गुरुग्राम 128, गाजियाबाद में 132, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 125 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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