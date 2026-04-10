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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद अब गर्मी शुरू, IMD ने बताया आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम ?

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में कई दिनों की वर्षा और सामान्य से कम तापमान के बाद गुरुवार से फिर से तापमान बढ़ना शुरू हो गया. दिल्ली में कल गुरुवार को शहर का अधिकतम तापमान 30.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. एक दिन पहले बुधवार को यह 28.2 डिग्री रहा था. यानी इसमें करीब ढाई डिग्री की वृद्धि देखी गई. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम 16.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 94 से 32 प्रतिशत रहा.

दिल्ली में अब तापमान में वृद्धि

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि दिल्ली में अब तापमान में लगातार वृद्धि होने की संभावना है. मौसम विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में, पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में अधिकतम तापमान में छह से आठ डिग्री सेल्सियस और उत्तर-पश्चिमी भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में आठ से 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की उम्मीद है.

दिल्ली में आज 10 अप्रैल यानी शुक्रवार को लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आज दिन भर मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा और तेज धूप सुबह से ही रहेगी. हालांकि बीच-बीच में बादल आते जाते रहेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा बादलों की आवाजाही नजर नहीं आएगी.