दिल्ली-एनसीआर में पिछले 3 सालों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा शनिवार, जानें मार्च के पहले दिन का हाल?

नई दिल्ली: मार्च की शुरुआत हो चुकी है और मौसम ने भी अपना रंग बदलना शुरू कर दिया है. सुबह हल्की ठंड का एहसास जरूर है, लेकिन दोपहर की धूप अब साफ बता रही है कि सर्दियां विदा ले रही हैं. दिल्ली में शनिवार का दिन बीते तीन साल में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा है. शनिवार को न्यूनतम तापमान 16.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस साल का सबसे ज्यादा न्यूनतम तापमान है. अधिकतम तापमान 32.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फरवरी में इससे पहले सबसे ज्यादा तापमान 2023 में 33.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था. इस तरह, शनिवार पिछले तीन सालों में फरवरी का सबसे गर्म दिन रहा.

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में रविवार एक मार्च को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. दिन में धूप के कारण गर्मी का हल्का अहसास होगा, जबकि सुबह-शाम अभी भी हल्की ठंड बनी रहेगी. मौसम विभाग के अनुसार, 2 मार्च को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज होने का अनुमान है, वहीं 6 मार्च तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक भी पहुंच सकता है. रात का तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना हैं.