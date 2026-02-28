ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में गर्मी ने दिखाए कड़े तेवर, मार्च में तेजी से बढ़ेगा पारा; लोगों के छूटे पसीने

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में तेजी से पारा चढ़ने लगा है. होली से पहले ही घरों में पंखे चलने लगे हैं और लोगों ने स्वेटर उतार दिए हैं. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 31.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 5.8 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया और यह गुरुवार की अपेक्षा 1.7 डिग्री सेल्सियस अधिक था. जबकि न्यूनतम तापमान 13.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह भी सामान्य से 0.6 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार आज दिल्ली-एनसीआर में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री के पार जा सकता है. दिन के वक्त तेज धूप लोगों को परेशान करेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग का ताजा पूर्वानुमान यह कहता है कि 5 मार्च तक दिल्ली एनसीआर का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा. यानी दिन में अभी से ही चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी लोगों को परेशान करने वाली है.