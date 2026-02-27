दिल्ली-एनसीआर में होली से पहले ही गर्मी के तेवर हुए सख्त, 34 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; IMD ने जारी किया अलर्ट
दिल्ली में फरवरी के आखिर में ही सूरज की तपिश बढ़ गई है. दिन के समय तेज धूप में पसीने छूटने लगे हैं.
Published : February 27, 2026 at 10:07 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के मौसम में अब साफतौर पर परिवर्तन हो रहा है. राज्य में अब गर्मी ने एंट्री मार ली है. इस बीच एक बार फिर दिल्ली-एनसीआर में आज के मौसम में भी जबरदस्त बदलाव नजर आ रहा है. होली से पहले ही दिल्ली एनसीआर तपना शुरू हो गया है. होली के दिन तापमान इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि होली का दिन काफी गर्म हो जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को अधिकतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज किया गया. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 95 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 27 प्रतिशत रही. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 15.2, आया नगर में 13 और लोधी रोड में 12.8 और पालम में 13.9 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.
मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली का मौसम अभी अपेक्षाकृत गर्म बना रहेगा. शुक्रवार को अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में आसमान साफ रहेगा. दोपहर बाद हल्के बादलों की आवाजाही हो सकती है. हवा की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक रह सकती है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में 4 मार्च तक का कमोबेश ऐसे ही मौसम का हाल रहने वाला है.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 186 अंक बना हुआ है जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 188 गुरुग्राम में 172 गाजियाबाद में 189 ग्रेटर नोएडा में 175 और नोएडा में 182 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकतर इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच बना हुआ है.
