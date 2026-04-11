दिल्ली-एनसीआर में बारिश का दौर गया, अब भीषण गर्मी झेलने के लिए हो जाइए तैयार ; जानें IMD का अपडेट
दिल्ली में आज अधिकतम तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है.
Published : April 11, 2026 at 7:48 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में पिछले एक हफ्ते से जारी आंधी और बारिश का का सिलसिला अब थम गया है. अब दिल्ली का मौसम गर्म और हल्का धुंधला रहने का अनुमान है. दिल्ली में पिछले 24 घंटों के मौसम की बात करें तो हालात में उतार-चढ़ाव देखने को मिला है. हाल ही में राजधानी में हल्की बारिश और बादलों की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे अप्रैल में मौसम कुछ समय के लिए ठंडा हो गया था.
मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में धीरे-धीरे वृद्धि होगी, जिससे दिल्ली में गर्मी और तेज होने के संकेत हैं. सुबह सूर्योदय 06:00 बजे होगा, जबकि शाम को सूर्यास्त 06:43 बजे होने का अनुमान है. वहीं, हवा में नमी का स्तर करीब 18 प्रतिशत है. कुल मिलाकर आज मौसम गर्म रहने वाला है, हालांकि सुबह और शाम थोड़ी राहत मिल सकती है. इसलिए लोगों को दोपहर के समय धूप से बचने, पर्याप्त पानी पीने और आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी गई है.
दिल्ली में आज का मौसम
मौसम विभाग की माने तो आज शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान लगभग 33 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. आसमान में हल्की धुंध और आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जबकि बारिश की संभावना बहुत कम है. हल्की हवाएं चलने से गर्मी का असर कुछ हद तक संतुलित रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली में आने वाले दिनों में धीरे-धीरे गर्मी बढ़ेगी.
दिल्ली की हवा साफ
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 6:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 122, गाजियाबाद में 134, ग्रेटर नोएडा में 127 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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