दिल्ली-एनसीआर में तेज धूप ने चढ़ा दिया पारा, अब विदा हो रही सर्दी; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर में ठंड की अब धीरे-धीरे विदाई हो रही है और गर्मी बढ़ती जा रही है. दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 4.1 डिग्री सेल्लियस जायादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान 13.2 डिग्री रहा, जो सामान्य से तीन डिग्री सेल्लियस ज्यादा है. बुधवार को सुबह हल्की धुंध देखने को मिली और हल्के बादल भी छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही धुंध साफ हो गई और तेज धूप निकल आई.

तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी

मौसम विभाग का कहना है कि सुबह के वक्त न्यूनतम तापमान बढ़ते हुए 17 फरवरी तक 13 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. जबकि अधिकतम तापमान भी 27 से बढ़कर 29 डिग्री तक पहुंच जाने से शाम के वक्त गर्मी और बढ़ेगी. हालांकि अब सुबह के वक्त बादल छाए रहने के दौरान धुंध का माहौल रहेगा. लेकिन बारिश होने की संभावना नहीं है. जबकि 14 फरवरी के बाद थोड़ा बादल छाने और तेज हवाओं के साथ मौसम थोड़ा खुशगवार रहेगा. 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने से सुबह और शाम के वक्त ज्यादा गर्मी महसूस नहीं होगी. आसमान अधिकतर साफ रहेगा, लेकिन सुबह के समय धुंध बने रहने की संभावना है.