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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के बाद तामपान में आई गिरावट, आज हल्की बारिश का आसार; जानें IMD का नया अपडेट

मौसम विभाग के अनुसार मंगलवार को शहर का न्यूनतम तापमान 26.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम था.

राजधानी में आज सुबह आसमान साफ़ है
राजधानी में आज सुबह आसमान साफ है (PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 12, 2026 at 7:47 AM IST

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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के इलाके में इन दिनों मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली में पिछले कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद तापमान में गिरावट आई है. मंगलवार को भी कई इलाकों में बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान सामान्य से 2.8 डिग्री कम 31.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं पालम में अधिकतम तापमान 30.7 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी अलग-अलग हिस्सों में बादलों की आवाजाही देखी जा सकती है. इसके अलावा 13 और 14 अगस्त को राजधानी में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का अनुमान है. 13 अगस्त को दिल्ली में अधिकतम तापमान के 33 से 35 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया जा सकता है.

15 अगस्त को तड़के से लेकर शाम तक हल्की बारिश के कई दौर आने की संभावना है. इस दिन सुबह 4 से 6 बजे के बीच बारिश की संभावना करीब 70 प्रतिशत बताई गई है. इसके अलावा, 16 और 17 अगस्त को भी सुबह से शाम तक एक-दो बार हल्की बारिश हो सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 32 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 6: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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