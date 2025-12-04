ETV Bharat / state

दिल्ली में शीतलहर की 'चेतावनी' जारी, सुबह छाई रह सकती है हल्की धुंध; जानें AQI का हाल

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान इस मौसम में सबसे कम 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.आईएमडी के अनुसार इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान बुधवार को 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वहीं, राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, शुक्रवार को आसमान बादलों से घिरा रहेगा, सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है और कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है.

नेहरू नगर में एक्यूआई स्तर 362 दर्ज

सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह के समय दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया था और यह आंकड़ा 299 रहा, लेकिन दोपहर बाद वायु गुणवत्ता स्तर फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया. ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के 40 में से 27 निगरानी केंद्रों में पूरे दिन का वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. नेहरू नगर में एक्यूआई का स्तर 362 दर्ज किया गया.

इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज

दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया, जो 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा और सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. आईएमडी के मुताबिक, बुधवार को दर्ज किया गया 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान था. आईएमडी के आंकड़ोंकी मानें तो पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा था.