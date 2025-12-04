दिल्ली में शीतलहर की 'चेतावनी' जारी, सुबह छाई रह सकती है हल्की धुंध; जानें AQI का हाल
राजधानी दिल्ली में कुछ जगहों पर शुक्रवार को शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है. सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है.
Published : December 4, 2025 at 9:57 PM IST
नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में गुरुवार को अधिकतम तापमान इस मौसम में सबसे कम 23.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. भारत मौसम विभाग (आईएमडी) ने यह जानकारी दी.आईएमडी के अनुसार इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान बुधवार को 23.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. वहीं, राजधानी में प्रदूषण एक बार फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गया है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार 24 घंटे का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 304 रहा, जो 'बहुत खराब' श्रेणी में आता है. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के अनुसार, शुक्रवार को आसमान बादलों से घिरा रहेगा, सुबह हल्की धुंध छाई रह सकती है और कुछ जगहों पर शीतलहर की स्थिति बने रहने की संभावना है.
नेहरू नगर में एक्यूआई स्तर 362 दर्ज
सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार, सुबह के समय दिल्ली की वायु गुणवत्ता में मामूली सुधार दर्ज किया गया था और यह आंकड़ा 299 रहा, लेकिन दोपहर बाद वायु गुणवत्ता स्तर फिर से ‘बहुत खराब’ श्रेणी में पहुंच गया. ‘समीर’ ऐप के आंकड़ों के मुताबिक, राजधानी के 40 में से 27 निगरानी केंद्रों में पूरे दिन का वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में दर्ज किया गया. नेहरू नगर में एक्यूआई का स्तर 362 दर्ज किया गया.
इस सीजन का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज
दिल्ली में गुरुवार को इस मौसम का अब तक का सबसे कम अधिकतम तापमान दर्ज किया, जो 23.1 डिग्री सेल्सियस रहा और सामान्य से 2.2 डिग्री कम है. आईएमडी के मुताबिक, बुधवार को दर्ज किया गया 23.7 डिग्री सेल्सियस तापमान इस मौसम का दूसरा सबसे कम अधिकतम तापमान था. आईएमडी के आंकड़ोंकी मानें तो पिछले साल नवंबर में सबसे कम अधिकतम तापमान 14.6 डिग्री सेल्सियस रहा था.
गुरुवार को न्यूनतम तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.9 डिग्री कम है. विभाग ने बताया कि सुबह आर्द्रता 92 प्रतिशत दर्ज की गई, जो शाम तक घटकर 66 प्रतिशत रह गई. एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर दिल्ली के मुताबिक, शुक्रवार (5 दिसंबर) को न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है.
वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने का अनुमान
सीपीसीबी के अनुसार, शून्य से 50 के बीच का वायु गुणवत्ता सूचकांक ‘अच्छा’, 51 से 100 ‘संतोषजनक’, 101 से 200 ‘मध्यम’, 201 से 300 ‘खराब’, 301 से 400 ‘बहुत खराब’ और 401 से 500 ‘गंभीर’ श्रेणी में आता है. वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक शहर की वायु गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रहने का अनुमान है.
