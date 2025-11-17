दिल्ली-एनसीआर में रिकॉर्ड तोड़ने लगी ठंड, तीन साल में सबसे सर्द रही नवंबर की सुबह; पारा 9 डिग्री तक लुढ़का
उत्तर भारत में ठंड बढ़ रही है, तापमान में गिरावट आ रही है और दिल्ली में प्रदूषण का स्तर खतरनाक है.
Published : November 17, 2025 at 8:33 AM IST
नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है. तापमान में प्रतिदिन कमी आ रही है. पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी ने मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ा दी है. गत 24 घंटों में उत्तर भारत के कई शहरों में तापमान में कमी देखने को मिली. दिल्ली में भी सर्दी ने दस्तक दे दी है. सुबह के समय पारा लगातार गिर रहा है. दिल्ली में रविवार सुबह तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम है. मौसम विभाग ने बताया कि यह तीन साल में नवबंर महीने की सबसे ठंडी सुबह थी.
मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. इसके साथ ही हवा में नमी का स्तर 93 प्रतिशत तक रहेगा और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ठंडी हवाएं चलेंगी. मौसम विज्ञान विभाग ने 18 और 19 नवंबर को सुबह के समय धुंध या हल्का कोहरा छाए रहने और आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान जताया है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जारी किया है कि 17 से 22 नवंबर के बीच आसमान में बादल छाए रहेंगे और सुबह के समय हल्का से मध्यम कोहरा देखने को मिलेगा. वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि इसी अवधि में शीतलहर भी कभी भी शुरू हो सकती है, जिससे न्यूनतम तापमान और नीचे जा सकता है.
#WATCH | दिल्ली: आनंद विहार के आस-पास धुंध छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 383 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/1WeBLX7Qne— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 17, 2025
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 369 अंक दर्ज किया गया है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में AQI 312, गुरुग्राम में AQI 325, गाजियाबाद में AQI 328, ग्रेटर नोएडा में AQI 332 और नोएडा मेंAQI 340 अंक दर्ज किया गया है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.
ये भी पढ़ें: