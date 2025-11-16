ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी, चलेगी ठंडी हवा; AQI आज भी 400 के पार

नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी जोर पकड़ चुकी है. दिल्ली में सुबह कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है. अब सुबह और देर शाम ठंड का असर साफ देखने को मिल रहा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में ठंडक बढ़ा दी है. ऐसे में शनिवार का दिन बीते चार साल 2021 से और इस मौजूदा सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 3.8 डिग्री अधिक है. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 41 प्रतिशत रही.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज रविवार को राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध व कोहरा के साथ आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इसके बाद दिल्ली में कल 17 से 21 नवंबर तक मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का और कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छा सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आ रहे ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. सुबह के वक्त हल्का कोहरा या मध्यम कोहरा रह सकता है.