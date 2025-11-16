ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में पड़ने वाली है कड़ाके की सर्दी, चलेगी ठंडी हवा; AQI आज भी 400 के पार

दिल्ली में सर्दी लगातार जोर पकड़ रही है. सुबह के समय कोहरा छाया रहता है और ठंड का अहसास साफ देखा जा सकता है

दिल्ली-एनसीआर में सर्दी
दिल्ली-एनसीआर में सर्दी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 16, 2025 at 7:59 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: उत्तर भारत में सर्दी जोर पकड़ चुकी है. दिल्ली में सुबह कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है. अब सुबह और देर शाम ठंड का असर साफ देखने को मिल रहा है. पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी ने राजधानी में ठंडक बढ़ा दी है. ऐसे में शनिवार का दिन बीते चार साल 2021 से और इस मौजूदा सीजन का सबसे ठंडा दिन रहा. मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 26.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 1.9 डिग्री कम रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो मौसम के औसत से 3.8 डिग्री अधिक है. दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 98 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 41 प्रतिशत रही.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि आज रविवार को राजधानी दिल्ली में सुबह धुंध व कोहरा के साथ आसमान साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा. इसके बाद दिल्ली में कल 17 से 21 नवंबर तक मौसम सामान्य बना रहेगा, लेकिन सुबह के समय हल्का और कुछ स्थानों पर मध्यम कोहरा छा सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग की ओर से आ रहे ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक फिलहाल इस पूरे सप्ताह अधिकतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बना रहेगा और न्यूनतम तापमान 8 से 11 डिग्री सेल्सियस तक बना रहेगा. सुबह के वक्त हल्का कोहरा या मध्यम कोहरा रह सकता है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 385 अंक बना हुआ है जो बेहद खराब श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 328 गुरुग्राम में 352 ग्रेटर नोएडा में 342 गाजियाबाद में 355 और नोएडा में 327 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 से ऊपर और 500 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

TEMPERATURE DROP IN DELHI NCR
COLD WAVE IN DELHI
DELHI AQI TODAY
POLLUTION IN DELHI
DELHI NCR WEATHER UPDAT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

क्‍या है एक्‍सपोर्ट प्रमोशन म‍िशन? MSME को मिलेगा बढ़ावा, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ेगी

लाल किला विस्फोट पर यूएस बोला - भारत जांच में पूरी तरह सक्षम, हमारी मदद की जरूरत नहीं

8वां वेतन आयोग: लाखों पेंशनर्स नए वेतन पैनल के कवरेज से बाहर, AIDEF ने की ToR में संशोधन की मांग

ट्रेन के कंफर्म टिकट पर कैसे चेंज होगा नाम? किस को हो सकता है ट्रांसफर? जानें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.