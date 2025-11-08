दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ बढ़ गई ठंड, खतरनाक श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण; AQI 600 के पार

ETV Bharat / state

दिल्ली में ठंड और कोहरे के साथ ही प्रदूषण भी बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है.

November 8, 2025

November 8, 2025

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में सर्दी की शुरुआत हो गई है. सुबह कोहरे के साथ हो रही है. दिल्ली-एनसीआर में बीते 24 घंटे के दौरान ठंड बढ़ गया है. कुछ दिन से दिल्ली के तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है. आज भी दिल्ली का न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस है. वहीं अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. शुक्रवार के मुकाबले शनिवार को दिल्ली के तापमान में गिरावट आई है. ऐसे में दिल्ली में और ठंड बढ़ने की संभावना है.

मौसम विभाग का अनुमान है कि शनिवार को दिल्ली में सुबह के समय हल्का कोहरा और स्मॉग देखने को मिल सकता है. इस बीच अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट का रुख बना रहेगा. शनिवार को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और 27 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो सामान्य से लगभग 3-4 डिग्री सेल्सियस कम है. हल्की हवाएं चलने की संभावना है, इनकी गति लगभग 15 किमी प्रति घंटा होगी, जो रात में कम हो जाएगी. मौसम विभाग के अनुसार 9 नवंबर तक ऐसा ही मौसम बना रहेगा.

खतरनाक श्रेणी में पहुंचा दिल्ली का AQI

दिल्ली में ठंड के साथ प्रदूषण में भी इजाफा हो रहा है. दिल्ली की हवा लगातार खराब श्रेणी में बनी हुई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में शनिवार सुबह AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली में सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 299, गुरुग्राम में 302, गाजियाबाद में 298, ग्रेटर नोएडा में 288 और नोएडा में 295 अंक बना हुआ है.

वहीं, aqi.in के अनुसार, शनिवार सुबह 7.15 बजे दिल्ली में औसत AQI 655 था, जो 'खतरनाक' श्रेणी में आता है. दिल्ली के बवाना में AQI 403 दर्ज किया गया है. इसके अलावा दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है, जो गंभीर श्रेणी में आता है.

November 8, 2025

