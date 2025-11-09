दिल्ली-एनसीआर में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई इलाकों में 400 पार AQI; जानिए ताजा अपडेट

ETV Bharat / state

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है. शनिवार की सुबह राजधानी में जब लोग नींद से जागे तो हवा में ठंडक की तीखी चुभन महसूस हुई. दिल्ली में मौसम लगातार बदल रहा है। एक तरफ खराब हवाओं की मार तो दूसरी ओर गिरता पारा. दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली की अब हवा पूरी तरह से प्रदूषित नजर आ रही है. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस आयानगर में दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार की सुबह भी दिल्ली में कहीं-कहीं हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में अगले 5 दिन धुंध छाए रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, जिसके बाद ठंड में और इजाफा होगा.

वहीं, ठंड के साथ-साथ दिल्ली में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है. आज भी दिल्ली का AQI 300 के पार है, जो बहुत खराब स्थिति में है. दिल्ली वालों को ठंड के साथ-साथ प्रदूषण भी झेलना पड़ रहा है. ऐसे में लोगों को सर्दी जुकाम के साथ-साथ, आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ जैसे स्वास्थ्य समस्याएं हो रही हैं. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 392 अंक बना हुआ है.

एनसीआर के शहर फरीदाबाद में औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 306, गुरुग्राम में 322, गाजियाबाद में 314, ग्रेटर नोएडा में 301 और नोएडा में 299 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकतर इलाकों में आज AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 के ऊपर बना हुआ है.

