दिल्ली-एनसीआर में उत्तरी पश्चिमी हवाओं ने बढ़ाई ठंड, कई इलाकों में 400 पार AQI; जानिए ताजा अपडेट

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्‍ली और एनसीआर में सर्दी ने अब पूरी तरह से दस्तक दे दी है. शनिवार की सुबह राजधानी में जब लोग नींद से जागे तो हवा में ठंडक की तीखी चुभन महसूस हुई. दिल्ली में मौसम लगातार बदल रहा है। एक तरफ खराब हवाओं की मार तो दूसरी ओर गिरता पारा. दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ दिल्ली की अब हवा पूरी तरह से प्रदूषित नजर आ रही है. शनिवार को शहर का अधिकतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 2.3 डिग्री कम है. न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस आयानगर में दर्ज किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि रविवार की सुबह भी दिल्ली में कहीं-कहीं हल्का कोहरा देखने को मिलेगा, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. दिन के समय हवा की गति 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक रह सकती है. मौसम विभाग की ओर से दिल्ली में अगले 5 दिन धुंध छाए रहने की संभावना है. आने वाले दिनों में दिल्ली के तापमान में और गिरावट होने की संभावना है, जिसके बाद ठंड में और इजाफा होगा.