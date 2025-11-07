दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं; AQI 300 के पार
मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज दिन भर मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन शाम से तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकती है.
Published : November 7, 2025 at 8:10 AM IST
नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब दिन प्रतिदिन मौसम का मिजाज बदल रहा है. राजधानी में पहले की तुलना में अब ठंड बढ़ने लगी है. गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. इस सर्दी में यह पहली बार था जब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया. मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम था और एक दिन पहले दर्ज किए गए 18.4 डिग्री सेल्सियस से भी काफी कम था.
मौसम विभाग के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था. हवा में नमी का स्तर 80 से 34 प्रतिशत रहा. इस बीच पालम में अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम था.
#WATCH दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
वीडियो इंडिया गेट और कर्तव्य पथ से है। pic.twitter.com/2GzBNsGzzw
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस और 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा. 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में धुंध रहेगी. इस दौरान धूप लगभग ना के बराबर रहेगी. हवाएं अभी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. अधिकतम तापमान 12 नवंबर तक लगभग 25 डिग्री पहुंच जाएगा. जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.
#WATCH | दिल्ली: सफदरजंग अस्पताल के आसपास धुंध की परत छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 222 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/LgAxkqrDyd— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
दिल्ली में सुबह 7 बजे AQI 312 दर्ज
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार दिल्ली में आज शुक्रवार सुबह AQI लेवल गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है. दिल्ली में सुबह 7:00 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 312 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 295, गुरुग्राम में 288, गाजियाबाद में 296, ग्रेटर नोएडा में 275 और नोएडा में 289 अंक बना हुआ है.दिल्ली की अधिकतर इलाकों में आज AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जो गंभीर श्रेणी में आता है.
#WATCH | दिल्ली: आनंद विहार के आसपास आज सुबह धुंध की एक परत छाई हुई है। CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके में AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 329 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/AwReGHu0Bm— ANI_HindiNews (@AHindinews) November 7, 2025
दिल्ली के इन इलाकों में धुंध
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के आसपास धुंध की परत छाई हुई है. CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) का दावा है कि इलाके का AQI (वायु गुणवत्ता सूचकांक) 222 है, जिसे 'खराब' श्रेणी में रखा गया है. वहीं, आनंद विहार के आसपास भी धुंध की एक परत छाई हुई है. इस इलाके में AQI 329 है, जिसे 'बेहद खराब' श्रेणी में रखा गया है.
