दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, लेकिन प्रदूषण में कमी नहीं; AQI 300 के पार

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में अब दिन प्रतिदिन मौसम का मिजाज बदल रहा है. राजधानी में पहले की तुलना में अब ठंड बढ़ने लगी है. गुरुवार को दिल्ली में इस मौसम की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया. इस सर्दी में यह पहली बार था जब न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे गया. मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान सामान्य से 2.6 डिग्री कम था और एक दिन पहले दर्ज किए गए 18.4 डिग्री सेल्सियस से भी काफी कम था.

मौसम विभाग के अनुसार शहर में अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.1 डिग्री कम था. हवा में नमी का स्तर 80 से 34 प्रतिशत रहा. इस बीच पालम में अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 5.9 डिग्री कम था.

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिल्ली में आसमान साफ रहने का अनुमान लगाया है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान 27 से 32 डिग्री सेल्सियस और 12 से 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक सुबह के वक्त हल्का कोहरा रहेगा. 10 नवंबर से लेकर 12 नवंबर तक दिल्ली एनसीआर में धुंध रहेगी. इस दौरान धूप लगभग ना के बराबर रहेगी. हवाएं अभी 17 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. अधिकतम तापमान 12 नवंबर तक लगभग 25 डिग्री पहुंच जाएगा. जबकि न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है.