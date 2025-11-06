ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में पड़ने वाली है कड़ाके की ठंड, दो-तीन दिन में गिरेगा 3 डिग्री तक पारा

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में अब ठंड का अहसास बढ़ने वाला है. मौसम विभाग का अनुमान है कि हवा कि दिशा अब मुख्यत: उत्तरी पश्चिमी होने के आसार है. इसके चलते अधिकतम और न्यूनतम तापमान में अगले दो-तीन में तीन डिग्री तक की गिरावट की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर में फिलहाल हवाओं की गति बढ़ गई है. बीते 24 घंटे के दौरान हवाएं 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं. राजधानी में इन दिनों सुबह से ही तेज खिली हुई धूप निकल रही है. जिसके चलते तापमान में बढ़ोतरी बना हुआ है. खासतौर पर न्यूनतम तापमान लगातार सामान्य से ऊपर है. दिल्ली के सफदरजंग मौसम केन्द्र में दिन का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. जबकि न्यूनतम तापमान 18.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया.

मौसम विभाग का अनुमान है कि अब हवा की दिशा उत्तरी पश्चिमी होने वाली है. यह हवा अपने साथ पहाड़ों की ठंडक भी ले आएगी, जिससे तापमान में गिरावट आएगी. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में आज गुरुवार को अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री और न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह के समय हल्की धुंध रह सकती है, जबकि दिन में आसमान साफ रहेगा. वहीं दूसरी तरफ मौसम के साथ-साथ प्रदूषण में भी बदलाव देखा जा रहा है. कभी AQI लेवल बढ़ रहा है तो कभी घट रहा है.