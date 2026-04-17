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दिल्ली-एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पार, चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट; जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा हाल

दिल्ली- एनसीआर में भीषण गर्मी पड़ रही है. तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है.

दिल्ली के मौसम का हाल
दिल्ली के मौसम का हाल (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 17, 2026 at 7:51 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में गर्मी कहर बरपा रही है. गुरुवार को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है. मौसम विभाग ने अभी पारा और बढ़ने की संभावना जताई है. गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया था. मौसम विभाग ने आज हल्की बारिश की संभावना जताई है. जिससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.

दिल्ली का कौन सा इलाका रहा सबसे गर्म?

गुरुवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 डिग्री अधिक 40.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम 20.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 73 से 19 प्रतिशत रहा. रिज क्षेत्र दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा. यहां का अधिकतम तापमान 41.4 डिग्री और न्यूनतम 22.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है, इसलिए लोगों को दोपहर के समय बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई है.

15 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी हवा

मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को दिन में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे गरज चमक के साथ राजधानी में दोपहर या शाम को बूंदाबांदी होने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है. इस दौरान 10 से 15 किलो मीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है. शनिवार को भी आंशिक रूप से बादल छाए रहने के बाद आसमान साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान जताया है.

गंभीर श्रेणी में दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 240 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के फरीदाबाद में 238, गुरुग्राम में 228, गाजियाबाद में 222, ग्रेटर नोएडा में 215 और नोएडा में 328 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच बना हुआ है जबकि कुछ इलाकों में AQI 100 से ऊपर 200 के बीच में बना हुआ है।

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