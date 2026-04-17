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दिल्ली-एनसीआर में पारा 40 डिग्री के पार, चिलचिलाती गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट; जानें अगले 48 घंटे कैसा रहेगा हाल

दिल्ली के मौसम का हाल ( File Photo )