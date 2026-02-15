ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं ने रोकी गर्मी, अब बारिश के दिख रहे आसार; जानें आज के मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में आज का मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन तेज हवाओं ने बढ़ती गर्मी से राहत दी है.

दिल्ली के मौसम का हाल
दिल्ली के मौसम का हाल (ETV Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 15, 2026 at 8:59 AM IST

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बीते तीन दिनों से लगातार तेज धूप निकल रही थी. जिस वजह से गर्मी बढ़ने लगी थी. दिन में चिलचिलाती धूप लोगों को फरवरी के महीने में ही परेशान करने लगी थी. मैदानी इलाकों की बात करें तो दिल्ली में आज मौसम खुशनुमा रहेगा, सुबह और शाम हल्की ठंड रहेगी, लेकिन दिन में तेज धूप के कारण तापमान बढ़ जाएगा. शनिवार को दिन भर आसमान साफ था. सुबह हल्के बादल छाए रहे, लेकिन दिन चढ़ने के साथ ही आसमान पूरी तरह साफ हो गया. शनिवार को अधिकतम तापमान 27 डिग्री दर्ज किया गया.

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली एनसीआर में 15 और 16 फरवरी को आसमान साफ रहेगा. दिल्ली में 15 फरवरी को दिन में 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से हवाएं चलेंगी. इससे प्रदूषण काबू में रहने का अनुमान है. दिल्ली में 15 और 16 फरवरी को न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. हालांकि इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव नजर आएगा.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में 217 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 212, गुरुग्राम में 225, गाजियाबाद में 228, ग्रेटर नोएडा में 232 और नोएडा में 222 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. फिलहाल दिल्ली में प्रदूषण में सुधार हुआ है.

