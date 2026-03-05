ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बदला मौसम, होली पर गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में होली के साथ ही मौसम के मिजाज में भी बदलाव आने लगा है. दिल्ली में फरवरी के आखिरी हफ्ते से तापमान बढ़ने का जो संकेत मिला था, वो अब धीरे-धीरे प्रबल रूप लेता जा रहा है. न्यूनतम तापमान भी 17 से 19 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. इससे सुबह के वक्त भी हल्की फुल्की सर्दी का अहसास भी गायब होने वाला है.

भारतीय मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार, 5 मार्च को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम के विविध रूप देखने को मिलेंगे. जहां एक ओर पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी और बारिश का अलर्ट है. वहीं देश की राजधानी दिल्ली समेत कई मैदानी राज्यों में पारा चढ़ने से गर्मी का अहसास बढ़ने वाला है. दिल्ली में मार्च का महीना शुरू होते ही तापमान में तेजी से बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है. 5 मार्च को दिल्ली और इसके आसपास के इलाकों दिन के समय तेज धूप खिली रहने की संभावना है.