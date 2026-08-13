ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश पर ब्रेक, अब यह बदलाव बढ़ाएगा परेशानी; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर थमते ही गर्मी फिर बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक और मंगलवार की तुलना में पांच डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.7 डिग्री कम है, लेकिन यह पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री की वृद्धि दर्शाता है. नमी का अधिकतम स्तर 97 फीसद तथा न्यूनतम 59 फीसद दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. हालांकि किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में 14 अगस्त को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश हो सकती है. दोपहर से शाम तक भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है. दिल्ली में 14 और 15 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.