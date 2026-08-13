ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश पर ब्रेक, अब यह बदलाव बढ़ाएगा परेशानी; जानें आज कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में आज हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना है.

राजधानी में आज सुबह आसमान साफ है
राजधानी में आज सुबह आसमान साफ है (PTI)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 13, 2026 at 8:18 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश का दौर थमते ही गर्मी फिर बढ़ने लगी है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.2 डिग्री अधिक और मंगलवार की तुलना में पांच डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 26.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो औसत से 0.7 डिग्री कम है, लेकिन यह पिछले दिन की तुलना में 0.3 डिग्री की वृद्धि दर्शाता है. नमी का अधिकतम स्तर 97 फीसद तथा न्यूनतम 59 फीसद दर्ज किया गया.

मौसम विभाग ने गुरुवार को राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान जताया है. हालांकि किसी तरह का कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में 14 अगस्त को बादल छाए रहेंगे. कई इलाकों में सुबह से दोपहर के बीच हल्की बारिश हो सकती है. दोपहर से शाम तक भी कई जगहों पर बारिश हो सकती है. दिल्ली में 14 और 15 अगस्त को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना जताई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 6: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 110 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 113, गाजियाबाद में 105, ग्रेटर नोएडा में 112 और नोएडा में 118 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

RISE IN SULTRY HEAT IN DELHI
TEMPERATURE IN DELHI TODAY
IMD LATEST UPDATE
RAINFALL EXPECTED IN DELHI
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.