दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है.
Published : July 2, 2026 at 7:37 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है. इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. बारिश से सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था. विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटे में मानसून एनसीआर में दस्तक दे सकता है.
मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आज यानी 2 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश, तेज सतही हवाओं और गरज-चमक के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया था. माना जा रहा है कि यह मानसून के सक्रिय दौर की शुरुआत हो सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार दिल्ली में बारिश होने का अनुमान है.
वहीं राहगीर महेश बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आज बारिश हुई है. गर्मी से बहुत राहत मिला है. अन्यथा सुबह 7:00 से ही गर्मी अपने चरम पर हो जाती थी और घर से निकलना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में आज की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है. एक अन्य राहगीर का कहना है कि गर्मी से बुरा हाल हो गया था. उमस भी बहुत ज्यादा था. हम परेशान हो चुके थे, लेकिन आज भीषण गर्मी से बारिश ने हमें बचा लिया और खूब बारिश हो रही है. अच्छा लग रहा है मौसम सुहाना है.
#WATCH दिल्ली NCR के कई इलाकों में लंबे इंतजार के बाद हुई बारिश के बाद लोगों को गर्मी से राहत मिली।— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 2, 2026
वीडियो मोती बाग से है। pic.twitter.com/lSxIKGD6xb
दिल्ली-एनसीआर में कितना रहेगा तापमान
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी. न्यूनतम तापमान 28 डिग्री के करीब बना रहेगा. वहीं अधिकतम तापमान 34 डिग्री तक पहुंचने का अनुमान है. सुबह 6 बजे के करीब तापमान 28 डिग्री पर बना हुआ है. बारिश की 14 प्रतिशत संभावनाएं हैं. वहीं मौसम में 83 प्रतिशत की नमी देखने को मिल रही है. दिल्ली-एनसीआर में हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 93, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 98 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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