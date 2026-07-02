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दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश से सुहाना हुआ मौसम, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में बृहस्पतिवार सुबह से तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है. इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है. बारिश से सुबह स्कूल और दफ्तर जाने वालों को परेशानी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग ने आज बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया था. विभाग के मुताबिक, अगले 48 घंटे में मानसून एनसीआर में दस्तक दे सकता है.

मौसम विभाग ने अनुमान जताया था कि आज यानी 2 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी का दौर शुरू हो सकता है. दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को बारिश, तेज सतही हवाओं और गरज-चमक के साथ मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा. इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया था. माना जा रहा है कि यह मानसून के सक्रिय दौर की शुरुआत हो सकती है, जिससे पिछले कई दिनों से पड़ रही उमस और गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिलेगी. मौसम विभाग के अनुसार 2 जुलाई से 7 जुलाई तक लगातार दिल्ली में बारिश होने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में सुहाना हुआ मौसम (ETV Bharat)

वहीं राहगीर महेश बताते हैं कि मैं बहुत खुश हूं कि आज बारिश हुई है. गर्मी से बहुत राहत मिला है. अन्यथा सुबह 7:00 से ही गर्मी अपने चरम पर हो जाती थी और घर से निकलना मुश्किल हो रहा था. ऐसे में आज की बारिश से मौसम सुहाना हो गया है. एक अन्य राहगीर का कहना है कि गर्मी से बुरा हाल हो गया था. उमस भी बहुत ज्यादा था. हम परेशान हो चुके थे, लेकिन आज भीषण गर्मी से बारिश ने हमें बचा लिया और खूब बारिश हो रही है. अच्छा लग रहा है मौसम सुहाना है.