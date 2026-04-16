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दिल्ली-एनसीआर में तेवर दिखाने लगी गर्मी, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बुधवार; AQI भी हुआ खराब

नई दिल्ली: अप्रैल के महीने के आगे बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है. बढ़ते तापमान और शुष्क हवाओं के कारण दिन का मौसम लगातार मुश्किल भरा होता जा रहा है. बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह गर्मियों के इस सीजन के साथ- साथ इस वर्ष का भी अभी तक सबसे ज्यादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

40.7 डिग्री सेल्सियस के साथ रिज क्षेत्र बुधवार दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा. न्यूनतम तापमान मुंगेशपुर में सर्वाधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 73 से 17 प्रतिशत रहा. शुक्रवार को इसके 41 व शनिवार को 42 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इलाकों में लू जैसी स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. तेज धूप भी निकली रहेगी. अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है. जबकि अगले तीन दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.