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दिल्ली-एनसीआर में तेवर दिखाने लगी गर्मी, सीजन का सबसे गर्म दिन रहा बुधवार; AQI भी हुआ खराब

मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और तेज धूप भी निकली रहेगी.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 16, 2026 at 7:43 AM IST

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नई दिल्ली: अप्रैल के महीने के आगे बढ़ने के साथ ही दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी बढ़ती जा रही है. बढ़ते तापमान और शुष्क हवाओं के कारण दिन का मौसम लगातार मुश्किल भरा होता जा रहा है. बुधवार को अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह गर्मियों के इस सीजन के साथ- साथ इस वर्ष का भी अभी तक सबसे ज्यादा है. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.6 डिग्री कम 19.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

40.7 डिग्री सेल्सियस के साथ रिज क्षेत्र बुधवार दिल्ली का सबसे गर्म इलाका रहा. न्यूनतम तापमान मुंगेशपुर में सर्वाधिक 27.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 73 से 17 प्रतिशत रहा. शुक्रवार को इसके 41 व शनिवार को 42 डिग्री तक पहुंच जाने की संभावना है.

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इलाकों में लू जैसी स्थिति बन सकती है. मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि बृहस्पतिवार को आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. तेज धूप भी निकली रहेगी. अधिकतम तापमान 40 डिग्री के आसपास रह सकता है. जबकि अगले तीन दिन में अधिकतम तापमान 42 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है.

फिर खराब हुई दिल्ली की हवा

वहीं, दूसरी तरफ बढ़ती गर्मी के बीच राजधानी की हवा भी फिर से खराब हो गई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7:15 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 230 बना हुआ है. जो गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 198, गुरुग्राम में 194, गाजियाबाद में 208 ग्रेटर नोएडा में 212, नोएडा में 210 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. दिल्ली के DPCC में सबसे अधिक 312, आनंद विहार में 320, अलीपुर में 312 द्वारका में 311, जहांगीरपुरी में 314 अंक बना हुआ है.

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