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दिल्ली-एनसीआर में आज रुक रुककर होती रहेगी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही रूक रूककर बारिश होती रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. राजधानी के कई इलाकों में मंगलवार देर रात से तड़के बुधवार सुबह तक बारिश हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में सुबह साढ़े 8 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान सफदरजंग, पालम और रिज में नाममात्र बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज बुधवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. रात के समय कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त तक मौसम खुशगवार बना रहेगा. इस दौरान हर दिन हल्की बारिश या बूंदाबादी की संभावना जताई गई है. इन दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.