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दिल्ली-एनसीआर में आज रुक रुककर होती रहेगी बारिश, IMD का अलर्ट जारी

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज भी बादल छाए रहेंगे और ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश की संभावना है.

दिल्ली में आज भी बारिश के आसार
दिल्ली में आज भी बारिश के आसार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 5, 2026 at 7:43 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में मंगलवार सुबह से ही रूक रूककर बारिश होती रही, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली. राजधानी के कई इलाकों में मंगलवार देर रात से तड़के बुधवार सुबह तक बारिश हुई है. राष्ट्रीय राजधानी में सुबह साढ़े 8 बजे तक बीते 24 घंटे के दौरान सफदरजंग, पालम और रिज में नाममात्र बारिश दर्ज की गई, जबकि आयानगर में 23.6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई. मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 33.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.7 डिग्री कम है, जबकि न्यूनतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री अधिक है.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज बुधवार को भी आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. ज्यादातर जगहों पर हल्की बारिश और सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर मध्यम बारिश हो सकती है. रात के समय कई जगहों पर बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग ने बुधवार के लिए भी येलो अलर्ट जारी किया है. इस दौरान दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

मौसम विभाग के अनुसार 10 अगस्त तक मौसम खुशगवार बना रहेगा. इस दौरान हर दिन हल्की बारिश या बूंदाबादी की संभावना जताई गई है. इन दिनों में अधिकतम तापमान 31 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 62 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 68, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 65, ग्रेटर नोएडा में 72 और नोएडा में 68 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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