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दिल्ली-एनसीआर में आज झूम कर बरसेंगे सावन के बदरा, जानें IMD का नया अपडेट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के मौसम में अगले दो दिनों में बदलाव देखने को मिल सकता है. दिल्ली में सोमवार को दिन के समय बादल छाए रह सकते हैं और कहीं-कहीं हल्की बारिश होने की संभावना है. दिल्ली में रविवार को भी राजधानी के कई इलाकों में हल्की वर्षा हुई, लेकिन इसके बावजूद धूप निकलने पर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा. मौसम विभाग के अनुसार रविवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक 35.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 0.9 डिग्री कम 26.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 65 से 94 प्रतिशत के बीच रहा.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है. इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है. वहीं, मंगलवार को दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर हल्की और कहीं-कहीं मध्यम बारिश भी हो सकती है.