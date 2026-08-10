दिल्ली-एनसीआर में जमकर बरस रहा मानसून, 8 दिनों में टूटा बारिश का रिकॉर्ड; जानें आज कैसा रहेगा मौसम का हाल
राजधानी दिल्ली में अगस्त की शुरुआत से हो रही लगातार बारिश ने महीने के औसत का रिकॉर्ड सिर्फ आठ दिनों में ही तोड़ दिया.
Published : August 10, 2026 at 8:34 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में इस बार अगस्त महीने की शुरुआत से ही रुक-रुक कर बारिश हो रही है. बारिश का यह दौर लगातार चौथे दिन भी जारी रहा, जिसके चलते अगस्त के शुरुआती आठ दिनों में ही महीने की औसत बारिश का आंकड़ा पार हो गया है. शहर के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में महीने की शुरुआत से लेकर शनिवार तक कुल बारिश 230.1 मिमी दर्ज की.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 1991-2020 की मौसम संबंधी अवधि के आधार पर दिल्ली में अगस्त महीने की औसत कुल बारिश 226.8 मिमी है. राजधानी में शनिवार को पिछले दो वर्षों में अगस्त के महीने का सबसे अधिक बारिश वाला दिन भी दर्ज किया गया. सफदरजंग में शनिवार सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटों में 98.7 मिमी बारिश हुई. इससे पहले शहर में अगस्त के किसी दिन इससे अधिक बारिश 1 अगस्त, 2024 को दर्ज की गई थी, जो 107.6 मिमी बारिश हुई थी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में रविवार को लगातार बादलों के डेरे के बीच अधिकतम तापमान 35.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस मौसम के सामान्य औसत से 1.1 डिग्री अधिक है. जबकि न्यूनतम तापमान 26.5 डिग्री सेल्सियस रहा. मौसम विभाग ने शाम 5:30 बजे सापेक्ष आर्द्रता 67 प्रतिशत दर्ज की.
दिल्ली और उससे सटे एनसीआर में मौसम विभाग ने आज बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने का अनुमान जताया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. विभाग का पूर्वानुमान है कि 12 और 13 अगस्त को बहुत हल्की बारिश का एक-दो दौर आ सकता है. वहीं, 14 और 15 अगस्त को कई इलाकों में हल्की से हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान हवाओं की दिशा में भी बदलाव देखने को मिल सकता है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 97 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 88, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 95, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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