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दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न, तेज हवाओं के साथ बारिश का येलो अलर्ट, जानें प्रदूषण का हाल

सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 36.2°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6°C अधिक है.

दिल्ली-एनसीआर में बदल रहा मौसम.
दिल्ली-एनसीआर में बदल रहा मौसम. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 30, 2026 at 8:07 AM IST

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नई दिल्ली: उत्तर भारत के कई राज्यों में मौसम एक बार फिर करवट लेने वाला है. दिल्ली-NCR में चिलचिलाती गर्मी के बीच पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग ने सोमवार को दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है, जिसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है.

तापमान का रिकॉर्ड
पिछले कुछ दिनों से दिल्ली के तापमान में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही थी. सफदरजंग वेधशाला के अनुसार, रविवार को अधिकतम तापमान 36.2°C रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 3.6°C अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 19.6°C रहा. सोमवार को बारिश के बाद अधिकतम तापमान 30°C से 32°C और न्यूनतम तापमान 20°C से 22°C के बीच रहने का अनुमान है. 12 मार्च के बाद अधिकतम तापमान 35 डिग्री से ऊपर पहुंच गया है.

प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता (AQI)
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 167 दर्ज किया गया, जो 'मध्यम' श्रेणी में आता है। वहीं, NCR के अन्य शहरों का हाल अलग है. फरीदाबाद का एक्यूआई 158, गुरुग्राम का 152, गाजियाबाद का 148, ग्रेटर नोएडा का 132, नोएडा का 138 एक्यूआई है.

राजधानी के अधिकांश हिस्सों में AQI 100 से 200 के बीच है, हालांकि कुछ चुनिंदा इलाकों में यह 200 से 300 (खराब श्रेणी) के स्तर को भी छू रहा है. मौसम में बदलाव और बारिश से प्रदूषण के स्तर में सुधार होने की उम्मीद है.

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