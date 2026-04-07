दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, दो दिन लगातार बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया अलर्ट
राष्ट्रीय राजधानी के कई इलाकों में बारिश हुई. मौसम विभाग ने आज गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है.
Published : April 7, 2026 at 8:15 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से मौसम बदल गया है. राजधानी व आसपास के इलाकों में आंधी के साथ मंगलवार को तड़के झमाझम बारिश हुई. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को ठंडी हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री रहा. पालम का न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री, लोदी रोड का 16.6 डिग्री, रिज का 17.8 डिग्री और आया नगर का 16.7 डिग्री दर्ज किया गया.
गरज के साथ बारिश की चेतावनी
मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार को बादल छाए रह सकते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते शहर में दिन भर और बारिश होने की आशंका है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. जिससे अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है. बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की बौछारें और तेज आंधी आ सकती है. बारिश व ठंडी हवाओं की वजह से तापमान सामान्य स्तर पर ही रह सकता है.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सुबह बारिश के बाद मौसम सुहाना हुआ।— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 7, 2026
वीडियो फ़िरोज़शाह रोड से है। pic.twitter.com/fhq5bYh3ci
वहीं, एनसीआर के कई इलाकों में भी सुबह रिमझिम बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम सुहावना हो गया है. मौसम विभाग ने मंगलवार और बुधवार दोनों ही दिनों के लिए तेज हवा के साथ हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है.
दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल साफ
दूसरी ओर दिल्ली की वायु गुणवत्ता फिलहाल साफ ही चल रही है. साेमवार को राजधानी का एक्यूआइ 135 यानी ''मध्यम'' श्रेणी में दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 112, गुरुग्राम में 105, गाजियाबाद में 108, ग्रेटर नोएडा में 107 और नोएडा में 101 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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