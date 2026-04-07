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दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, दो दिन लगातार बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया अलर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में एक बार फिर से मौसम बदल गया है. राजधानी व आसपास के इलाकों में आंधी के साथ मंगलवार को तड़के झमाझम बारिश हुई. जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने पहले ही मंगलवार और बुधवार को बारिश की संभावना जताई थी. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में सोमवार को ठंडी हवाओं की वजह से अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री रहा. वहीं न्यूनतम तापमान 17.7 डिग्री रहा. पालम का न्यूनतम तापमान 17.9 डिग्री, लोदी रोड का 16.6 डिग्री, रिज का 17.8 डिग्री और आया नगर का 16.7 डिग्री दर्ज किया गया.

गरज के साथ बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग की मानें तो मंगलवार को बादल छाए रह सकते हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने आज गरज के साथ हल्की बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसके चलते शहर में दिन भर और बारिश होने की आशंका है. इस दौरान 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चलने की संभावना है. जिससे अधिकतम तापमान 31 और न्यूनतम तापमान 20 डिग्री तक रह सकता है. बुधवार को भी बादल छाए रहेंगे और बारिश की बौछारें और तेज आंधी आ सकती है. बारिश व ठंडी हवाओं की वजह से तापमान सामान्य स्तर पर ही रह सकता है.