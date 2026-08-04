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दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह बारिश से बदला मौसम का मिजाज, IMD ने जारी किया येलो अलर्ट

मौसम विभाग की मानें तो राजधानी में आज ज्यादातर जगहों पर घने बादलों की मौजूदगी के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम
दिल्ली-एनसीआर में बारिश से बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 4, 2026 at 7:43 AM IST

2 Min Read
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नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. दिल्ली में आज मंगलवार तड़के कई इलाकों में रिमझिम बारिश हुई. बारिश की वजह से राजधानी का मौसम सुहावना हो गया है. इस बीच सोमवार को भी राजधानी में बादलों की आवाजाही बनी रही और सूरज व बादलों के बीच आंखमिचौली भी देखने को मिली. इस दौरान अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री सेल्सियस अधिक 35.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री सेल्सियस अधिक 28.4 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस रिकार्ड हुआ.

दिल्ली में मंगलवार को कई इलाकों में हुई रिमझिम बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को ज्यादातर जगहों पर घने बादलों की मौजूदगी के बीच हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट जारी किया गया है. झमाझम बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिलेगी. दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग की ओर से बुधवार को भी कहीं-कहीं अच्छी बारिश की संभावना जताई गई है.

दिल्ली में सुबह-सुबह बारिश (ETV Bharat)

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में मंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 72 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 78, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 78 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच बना हुआ है.

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