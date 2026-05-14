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दिल्ली-एनसीआर में आज भी बारिश के आसार, IMD ने जारी किया अगले 5 दिनों का मौसम अपडेट

मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है.

दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज
दिल्ली में बदला मौसम का मिजाज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 14, 2026 at 8:22 AM IST

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नई दिल्ली: देश के कई राज्यों में एक बार फिर से गर्मी बढ़ रही है. बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहे और कुछ इलाकों में हल्की बारिश हुई. जिसके कारण दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार को मौसम बदला-बदला रहेगा. मौसम विभाग हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई है. बुधवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री कम 39.2 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.0 डिग्री अधिक 26.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. हवा में नमी का स्तर 70 से 37 प्रतिशत रहा.

मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में दिनभर आंशिक बादल छाए रह सकते हैं. सुबह और शाम के समय तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश हो सकती है. कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने का अनुमान है, जबकि कुछ जगहों पर हवाओं की गति 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. इस दौरान अधिकतम तापमान 39 डिग्री व न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

राजधानी में अगले 3 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1-2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट और उसके बाद 3-5 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि शुक्रवार से आसमान साफ होने लगेगा और वीकेंड में फिर से गर्मी बढ़ सकती है. शनिवार और रविवार को अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है. 17 और 18 मई को गर्म हवाएं चलने और उमस बढ़ने का भी अनुमान जताया गया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 7: 30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 137 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 137, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 132 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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