दिल्ली-एनसीआर में आज सुबह से झमाझम बारिश, मौसम हुआ खुशनुमा; IMD का येलो अलर्ट जारी
दिल्ली-एनसीआर में गुरुवार सुबह बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है और उमस भरी गर्मी से राहत मिली है.
Published : August 6, 2026 at 9:30 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली- एनसीआर के कई इलाकों में गुरुवार सुबह से बारिश का दौर शुरू हो गया है. सुबह से रुक-रुककर हल्की बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है, लेकिन कई जगहों पर सड़कों पर पानी भर गया है. इससे सुबह के समय में स्कूल-कॉलेज और ऑफिस जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. बुधवार को भी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश हुई, जिसके बाद सड़कों पर जलभराव की स्थिति देखी गई.
राजधानी दिल्ली में बीते कई दिनों से लगातार बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट आई है. साथ ही हवा भी साफ हो गई है. मौसम विभाग की तरफ से दिल्ली में गुरुवार को भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है. आईएमडी के अनुसार, बुधवार को सफदरजंग मानक केंद्र में शाम 5:30 बजे तक 15.6 एमएम बारिश हुई. वहीं, लोधी रोड में सबसे ज्यादा 26 मिमी बारिश हुई.
मौसम विभाग ने गुरुवार को दिल्ली-एनसीआर के ज्यादातर हिस्सों में बादल छाए रहने और गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इस दिन शाम या रात के समय कई जगहों पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान हैं. मौसम विभाग की मानें तो शुक्रवार को भी दिल्ली-एनसीआर में झमाझम बारिश देखी जाएगी.
VIDEO | Delhi: Rain lashes capital city. Visuals from Mandi House area.#DelhiRains #WeatherUpdate— Press Trust of India (@PTI_News) August 6, 2026
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केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में गुरुवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 98, गुरुग्राम में 83, गाजियाबाद में 75, ग्रेटर नोएडा में 82 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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