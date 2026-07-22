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दिल्ली-एनसीआर में सुबह-सुबह बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मंगलवार को बादलों की आवाजाही दिन भर बनी रही. अल सुबह से लेकर देर शाम तक बीच बीच में रुक-रुककर हल्की वर्षा दर्ज की गई. अधिकतम तापमान सामान्य से 3.7 डिग्री कम 31.2 डिग्री जबकि न्यूनतम सामान्य से 1.7 डिग्री कम 25.6 डिग्री सेल्सियस रिकाॅर्ड किया गया. जबकि सफदरजंग में अधिकतम तापमान 31.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में 30.7 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड में 31.1 डिग्री सेल्सियस, रिज में 30.9 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 29.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के कुछ इलाकों में बुधवार सुबह हल्की-हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में आज आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है. इस दौरान आंधी, बिजली चमकने और 20-30 किमी/घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की भी संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार शाम से रात के बीच कुछ जगहों पर एक बार फिर हल्की बारिश हो सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने 23 जुलाई के लिए भी दिल्ली-एनसीआर में बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन दिन हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का अनुमान है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री रह सकता है. वहीं तीन दिन बाद वर्षा बंद हो जाएगी. तापमान में भी थोड़ी वृद्धि संभावित है.

दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 67 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 76, गुरुग्राम में 73, गाजियाबाद में 85, ग्रेटर नोएडा में 92 और नोएडा में 88 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है। जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से उपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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