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दिल्ली-एनसीआर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बारिश के आसार, जानें IMD का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: देश आज अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन मौसम विभाग के ताजा अनुमानों के मुताबिक कई राज्यों में मानसून की भारी बारिश रंग में भंग डाल सकती है. दिल्ली और एनसीआर के इलाकों में सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए हुए हैं, जिससे उमस भरी गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह के दौरान हल्की बारिश होने की पूरी संभावना बनी हुई है. विभिन्न मौसम केंद्रों के आंकड़ों के अनुसार, पालम में अधिकतम तापमान 30.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. लोधी रोड में यह 30.4 डिग्री सेल्सियस, रिज में 30.1 डिग्री सेल्सियस और आयानगर में 30 डिग्री सेल्सियस रहा. दिन के दौरान राष्ट्रीय राजधानी के कई मौसम केंद्रों पर मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई. सफदरजंग में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जोकि सामान्य से 0.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है.

मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में शनिवार को बादल छाए रहेंगे. 15 अगस्त को सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच करीब 5 मिमी बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की 70 प्रतिशत संभावना है. मौसम विभाग ने कल 16 से 18 अगस्त के बीच भी बादल छाए रहने और बारिश की संभावना जताई है.

आईएमडी के मुताबिक इन तीन दिनों में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच एक-दो बार बहुत हल्की से हल्की बारिश हो सकती है। शाम से रात के समय भी एक बार बहुत हल्की से हल्की बारिश होने की संभावना है. इन दिनों अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 22 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. वहीं 19 और 20 अगस्त को भी बादल छाए रहेंगे. सुबह से दोपहर के बीच एक दो बार हल्की बारिश हो सकती है.