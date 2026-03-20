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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ हवाओं से बढ़ी ठंडक, दिन में छाए रहेंगे बादल; येलो अलर्ट जारी

नई दिल्ली: फरवरी और मार्च के शुरुआती दिन दिल्ली एनसीआर में लोग भीषण गर्मी से तप रहे थे. लोग गर्मी से परेशान होने लग गए थे. आलम यह था कि फरवरी में ही पंखे चलने लगे, लेकिन मार्च के महीने में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली एनसीआर में दो दिनों से हो रही लगातार रिमझिम बारिश के बाद दिल्लीवासियों को अब ठंड का एहसास होने लगा है. दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. बारिश के साथ हवाओं ने माहौल में ठंडक पैदा कर दी है. दिन में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

मौसम विभाग की माने तो कल गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 17.6 डिग्री दर्ज किया गया. वर्षा रात साढ़े आठ बजे तक 0.8 मिमी रिकाॅर्ड हुई. दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी कभी भी मौसम करवट ले सकता है और एक बार फिर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.