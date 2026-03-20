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दिल्ली-एनसीआर में बारिश के साथ हवाओं से बढ़ी ठंडक, दिन में छाए रहेंगे बादल; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली में आज सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. बारिश के साथ हवाओं ने माहौल में ठंडक पैदा कर दी है.

दिल्ली में बदला मौसम
दिल्ली में बदला मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 20, 2026 at 7:31 AM IST

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नई दिल्ली: फरवरी और मार्च के शुरुआती दिन दिल्ली एनसीआर में लोग भीषण गर्मी से तप रहे थे. लोग गर्मी से परेशान होने लग गए थे. आलम यह था कि फरवरी में ही पंखे चलने लगे, लेकिन मार्च के महीने में मौसम का मिजाज बदल गया है. दिल्ली एनसीआर में दो दिनों से हो रही लगातार रिमझिम बारिश के बाद दिल्लीवासियों को अब ठंड का एहसास होने लगा है. दिल्ली में शुक्रवार सुबह से ही हल्की बारिश हो रही है. बारिश के साथ हवाओं ने माहौल में ठंडक पैदा कर दी है. दिन में भी रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है.

मौसम विभाग की माने तो कल गुरुवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 4.5 डिग्री कम 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस महीने का अब तक का सबसे कम तापमान है. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक 17.6 डिग्री दर्ज किया गया. वर्षा रात साढ़े आठ बजे तक 0.8 मिमी रिकाॅर्ड हुई. दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को भी कभी भी मौसम करवट ले सकता है और एक बार फिर आंधी तूफान के साथ बारिश होने की संभावना भारत मौसम विज्ञान विभाग ने जताई है.

दिल्ली में बारिश के साथ हवा (ETV Bharat)

आपको बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 18 मार्च से लेकर 20 मार्च तक लगातार येलो अलर्ट की चेतावनी जारी करते हुए दिल्ली एनसीआर में बारिश और आंधी तूफान आने का पूर्वानुमान जारी किया था, जिसमें दो पूर्वानुमान एकदम सटीक और सही साबित हुए हैं.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में शुक्रवार सुबह 6:00 बजे तक औसतन भाई गुणवत्ता सूचकांक 114 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर में फरीदाबाद में 108, गुड़गांव में 115, गाजियाबाद में 120 ग्रेटर नोएडा में 118 और नोएडा में 106 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली की अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.

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