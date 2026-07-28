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दिल्ली-एनसीआर में आज तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट, गर्मी और उमस से मिलेगी राहत

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदलता हुआ नजर आ रहा है. सोमवार को हुई बारिश ने लोगों को उमस वाली गर्मी से बड़ी राहत दी है. भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 38.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3.2 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा. वहीं, न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 100 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 51 प्रतिशत रहा.

मौसम पूर्वानुमान के अनुसार मंगलवार को तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट आ सकती है. अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. मौसम विभाग ने हल्की से मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. शाम या रात के समय कई जगहों पर हल्की और कुछ अलग-अलग जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना जताई है. इसके बाद बुधवार यानी 29 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर में आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहने और सुबह से दोपहर के बीच अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. शाम या रात के समय भी कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ जगहों पर मध्यम बारिश की संभावना है.