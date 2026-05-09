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दिल्ली-एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, तेज हवा के साथ बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 11 मई से मौसम बदलने वाला है तेज आंधी के साथ बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.

दिल्ली में बदलेगा मौसम
दिल्ली में बदलेगा मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : May 9, 2026 at 9:22 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली-एनसीआर में मौसमी उतार- चढ़ाव के बीच नए पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से एक बार फिर से मौसम बदलेगा. सोमवार और मंगलवार के लिए मौसम विभाग ने यलो अलर्ट भी जारी कर दिया है. दोनों ही दिन बादलों की आवाजाही बनी रहेगी. साथ ही 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने और हल्की वर्षा होने की भी संभावना है. शुक्रवार को दिन भर आसमान साफ रहा. तेज धूप भी निकली रही. अधिकतम तापमान सामान्य से 2.9 डिग्री कम 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2.5 डिग्री कम 22.6 डिग्री रिकार्ड किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार, आसमान आज साफ रहने की संभावना है. फिलहाल बारिश की कोई संभावना नहीं जताई है और लू वाली हवाएं चलने की संभावना जताई है. इस दौरान हवा की गति 10-15 किमी/घंटा रहने का अनुमान है और झोंकों के साथ हवा की गति बढ़ सकती है. रविवार (10 मई) को न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है.

दिल्ली-एनसीआर में 11 मई से मौसम मारेगा पलटी

राजधानी दिल्ली-एनसीआर में सुबह और देर रात थोड़ी ठंडक बनी हुई है. अब 11 मई से मौसम अपनी चाल फिर बदलने वाला है. 11 और 12 मई को मौसम विभाग ने गरज-चमक के साथ बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है. इन दो दिन अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री पर रहेगा. 9 मई को अधिकतम तापमान 37 डिग्री तो न्यूनतम तापमान 27 डिग्री रहने की संभावना. 13 मई से मौसम सामान्य हो जाएगा और न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री की कमी आ सकती है.

बदलते मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने बच्चे, बुजुर्ग और पुरानी बीमारियों से पीड़ित लोगों सावधान रहने की सलाह दी है क्योंकी गर्मी इनकी स्वास्थ्य परेशानियों को बढ़ा सकता है. इसके अलावा गर्मी को देखते हुए हल्के व ढीले-ढाले सूती कपड़े पहनने की सलाह दी गई है.

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