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दिल्ली-NCR में मौसम का यू-टर्न, चिलचिलाती धूप के बीच बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग के अनुसार, आज गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में मौसम बदल जाएगा. बादल छाए रहेंगे.

दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, होगी बारिश
दिल्ली एनसीआर में फिर बदलेगा मौसम, होगी बारिश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : March 26, 2026 at 7:12 AM IST

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नई दिल्ली: मार्च के आखिरी सप्ताह में जहां लोग गर्मी की शुरुआत मानकर तैयार हो रहे थे, वहीं प्रकृति ने अचानक करवट ले ली है. दिल्ली और आसपास के इलाकों (NCR) में मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल गया है. तेज धूप की जगह अब आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल लिया है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है.

मौसम विभाग की चेतावनी और पूर्वानुमान
भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज 26 मार्च (गुरुवार) को दिल्ली-NCR में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की प्रबल संभावना है. दोपहर से शाम के बीच 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है. यह सिलसिला कल, 27 मार्च (शुक्रवार) को भी जारी रह सकता है, जहां सुबह से दोपहर तक रुक-रुक कर बारिश होने की संभावना जताई गई है.

जानिए, कैसा रहा तापमान
पिछले 24 घंटे की बात करें तो अधिकतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री अधिक यानी 33.5°C दर्ज किया गया. वहीं, न्यूनतम तापमान सामान्य से थोड़ा कम 16.4°C रहा. हवा में नमी का स्तर 94% से 33% के बीच रिकॉर्ड किया गया. मुंगेशपुर में सबसे अधिक (30°C) और लोधी रोड व आयानगर में सबसे कम (15.7°C) तापमान दर्ज हुआ.

प्रदूषण स्तर में सुधार
बारिश और तेज हवाओं के कारण दिल्ली की हवा में भी सुधार देखने को मिला है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली का औसत AQI 160 (मध्यम श्रेणी) है. फरीदाबाद का 142, गुरुग्राम का 148, गाजियाबाद का 135 और ग्रेटर नोएडा में एक्यूआई 149 दर्ज किया गया है. राजधानी के अधिकांश हिस्सों में AQI 100 से 200 के बीच बना हुआ है, जो पिछले दिनों की तुलना में काफी बेहतर है.

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