ETV Bharat / state

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के आसार, फरवरी में ही मार्च वाली गर्मी से मिलेगी राहत; जानें मौसम का हाल

दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को साल का सबसे गर्म दिन दर्ज होने के बाद अब मौसम बदलने वाला है.

दिल्ली में मौसम बदलने वाला है
दिल्ली में मौसम बदलने वाला है (File Photo)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : February 17, 2026 at 9:57 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से सूरज के तेवर फरवरी में ही मार्च जैसी तपिश का अहसास करा रहे हैं. सोमवार को इस साल का अब तक का सबसे गर्म दिन दर्ज किया गया, जहां पारा 32 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया. दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 7.2 डिग्री अधिक है. वहीं, न्यूनतम तापमान 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम है. असामान्य गर्मी के बीच अब राहत की खबर आई है. हिमालयी क्षेत्रों में सक्रिय एक नए पश्चिमी विक्षोभ के चलते मौसम में बड़ा उलटफेर होने वाला है.

तेज हवा के साथ बारिश

मौसम विभाग की मानें तो दिल्ली में मंगलवार को अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है. मौसम विभाग ने 18 फरवरी को बारिश के लिए दिल्ली-एनसीआर में येलो अलर्ट जारी किया है. बुधवार को राजधानी और आसपास के इलाकों में मौसम पूरी तरह बदल जाएगा. आसमान में घने काले बादल छाए रहेंगे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली आंधी के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है.

मौसम विभाग का पूर्वानुमान
मौसम विभाग का पूर्वानुमान (IMD Site)

मौसम विभाग के अनुसार 18 फरवरी को बारिश के बाद 19 और 20 फरवरी को अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी. इससे कुछ समय के लिए मौसम सुहावना रह सकता है. हालांकि 21 और 22 फरवरी तक अधिकतम तापमान फिर से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. आसमान साफ रहेगा और तेज धूप निकलने से लोगों को दोबारा गर्मी का सामना करना पड़ सकता है.

दिल्ली की हवा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में मंगलवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 269 अंक बना हुआ है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 255, गाजियाबाद में 258, गुरुग्राम में 262, ग्रेटर नोएडा में 246 और नोएडा में 248 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

RAIN ALERT IN DELHI
WESTERN DISTURBANCE
WEATHER CHANGE IN DELHI NCR
DELHI TEMPERATURE RISE
DELHI NCR WEATHER UPDATE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.