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दिल्ली-एनसीआर में मौसम बदलेगा करवट, ठंडी हवाएं चलेंगी, बारिश का अलर्ट

नई दिल्लीः दिल्ली-एनसीआर में मार्च के आखिरी दिनों में मौसम एक बार फिर करवट लेने जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखने को मिलेगा.

बारिश और हवाओं का अलर्ट

मौसम विभाग के मुताबिक 22 और 23 मार्च को दिल्ली-एनसीआर में हल्की बारिश की संभावना है. इस दौरान आसमान में बादल छाए रहेंगे और 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं, जिससे मौसम ठंडा बना रहेगा.

तापमान में उतार-चढ़ाव

दिल्ली के सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से कम है. वहीं, अधिकतम तापमान 27.4 डिग्री सेल्सियस रहा. आने वाले दिनों में अधिकतम तापमान 28 से 32 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 15 से 17 डिग्री के आसपास रहने का अनुमान है.