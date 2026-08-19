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दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच आज फिर बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार को आसमान में बादल छाये रहे और कभी-कभी तेज धूप ने लोगों को परेशान किया. मौसम विभाग ने आज भी दिल्ली में आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश का अनुमान जताया है. दिल्ली में मंगलवार को तेज धूप ने लोगों को काफी परेशान किया. इस दौरान न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं अधिकतम तापमान करीब 35.4 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.6 डिग्री कम है.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में बुधवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. इस दौरान न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस, जबकि अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. सुबह से दोपहर के बीच कई जगहों पर हल्की बारिश की बौछारें पड़ने की संभावना है. कुछ इलाकों में मध्यम स्तर की बारिश होने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार 20, 21, 22 और 23 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर में सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश या बूंदाबांदी के आसार हैं.