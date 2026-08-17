दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी के बीच बारिश का अलर्ट, जानें IMD का ताजा अपडेट
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में आज अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री रहने का अनुमान है.
Published : August 17, 2026 at 8:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में रविवार को उमस भरी गर्मी ने लोगों को काफी परेशान किया. मौसम विभाग के अनुसार कल रविवार को न्यूनतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक है. वहीं, अधिकतम तापमान करीब 34.4 डिग्री रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक रहा. दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम विभाग का अनुमान है कि सोमवार को आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली में गरज-चमक के साथ बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है. इस दौरान अधिकतम तापमान करीब 34 डिग्री और न्यूनतम 28 डिग्री रहने का अनुमान है. नोएडा, गाजियाबाद और फरीदाबाद में भी यही स्थिति रहेगी.
मौसम विभाग के अनुसार राजधानी में आज सुबह से दोपहर के दौरान हल्की बारिश हो सकती है. इसके बाद शाम से रात के बीच बहुत हल्की से हल्की बारिश का एक दौर आने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने रविवार को आसमान में बादल छाए रहने और दोपहर तक हल्की से मध्यम बारिश होने के आसार जताए थे. इतना ही नहीं, शाम से रात के बीच भी बारिश होने का अनुमान था.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 117 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 108, गुरुग्राम में 133, गाजियाबाद में 115, ग्रेटर नोएडा में 122 और नोएडा में 118 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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