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दिल्ली-एनसीआर में आंधी-तूफान के साथ होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में शुक्रवार की शाम हुई बारिश से लोगों को कुछ हद तक गर्मी से राहत मिली है. देर शाम बादल छा गए और इसके बाद तेज धूल भरी आंधी आई और दिल्ली एनसीआर समेत आसपास के राज्यों में कहीं तेज तो कहीं हल्की-हल्की बारिश होती रही. जिस वजह से मौसम काफी ठंड और सुहावना हो गया है.दिल्ली में आज मौसम और ज्यादा खतरनाक रह सकता है. मौसम विभाग ने तेज आंधी और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने तेज हवाओं और तूफानी बारिश की चेतावनी दी है. राजधानी में सुबह से ही आसमान बादलों में छिपा हुआ नजर आएगा. वहीं शाम और दोपहर तक बिजली के साथ तेज हवाएं और बारिश होने का अनुमान है. दिल्ली में बृहस्पतिवार को न्यूनतम तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था. शुक्रवार को यह बढ़कर 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा. लेकिन, हल्की बारिश होने के कारण अधिकतम तापमन में गिरावट दर्ज की गई. बृहस्पतिवार को अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस था. शुक्रवार को यह गिरकर 33.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 0.3 डिग्री कम है.

दिल्ली में आज का मौसम

दिल्ली में आज का मौसम सुहावना होने के साथ उमस भरा रहेगा. राजधानी में शनिवार को शनिवार को 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवा चलने और दोपहर बाद हल्की वर्षा होने का पूर्वानुमान है. पूरी दिल्ली के लिए येलो अलर्ट, लेकिन दक्षिण, मध्य और नई दिल्ली के लिए नारंगी अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है.

मौसम विभाग के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 5 अप्रैल तक हल्की बूंदाबांदी जारी रहेगी. 6 अप्रैल को मौसम आंशिक रूप से साफ रहेगा, लेकिन 7 और 8 अप्रैल को एक बार फिर बारिश होने का अनुमान है. इस उतार-चढ़ाव भरे मौसम के कारण तापमान में गिरावट आने की उम्मीद है, जिससे दिल्लीवालों को भीषण गर्मी से फौरी राहत मिलेगी.