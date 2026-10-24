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दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज बूंदाबांदी के आसार, AQI ने बढ़ाई चिंता

दिल्ली में आज का मौसम ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.