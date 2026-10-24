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दिल्ली-एनसीआर में बदलेगा मौसम का मिजाज, आज बूंदाबांदी के आसार, AQI ने बढ़ाई चिंता

मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और बूंदाबांदी की संभावना है.

दिल्ली में आज का मौसम
दिल्ली में आज का मौसम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : October 24, 2026 at 8:09 AM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली एनसीआर के अलग-अलग इलाकों में अचानक मौसम बदल सकता है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग हिस्सों में बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान दिल्ली के अलग-अलग हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाए रहने और कुछ जगहों पर बूंदाबांदी की संभावना जताई है. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में कल शुक्रवार को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज शनिवार को अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. इसके बाद अगले दिनों 25 और 29 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया जा सकता है. वहीं, 27 और 28 अक्टूबर को दिल्ली में अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है. मौसम विभाग की मानें तो कल से अगले 5 दिन दिल्ली-एनसीआर में बारिश की संभावना नहीं है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 190 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 178, गुरुग्राम में 183, गाजियाबाद में 175, ग्रेटर नोएडा में 172 और नोएडा में 178 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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