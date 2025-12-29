ETV Bharat / state

दिल्ली में प्रचंड ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी, विजिबिलिटी बेहद कम, IMD ने जारी किया अलर्ट

दिल्ली में आज पूरे दिन आसमान बादलों से छा रहेगा और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है.

दिल्ली में प्रचंड ठंड और घने कोहरे ने बढ़ाई परेशानी
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 29, 2025 at 7:38 AM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित एनसीआर क्षेत्र में देर रात से ही घने कोहरे की चादर छाई हुई है। कोहरा छाए होने से कई इलाकों में विजिबिलिटी का स्तर 50 मीटर तो कहीं जीरो तक पहुंच गया. कोहरे के चलते सड़कों पर वाहन पार्किंग लाइट जलाकर रेंग-रेंग कर चलते हुए नजर आए. कोहरे के साथ लोगों को खतरनाक वायु प्रदूषण का भी सामना करना पड़ रहा है. राजधानी में आज सुबह भी हवा की गुणवत्ता गंभीर श्रेणी के करीब बनी हुई है.

दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के एमबी रोड और तुगलकाबाद जैसे इलाकों में स्थिति सबसे खराब रही, जहां सुबह AQI 425 दर्ज किया गया. सुबह 6:30 बजे प्रदूषण और ठंड की वजह से छाई धुंध ने सड़कों को अपने आगोश में ले लिया, जिससे वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई और लोगों को आवागमन में कठिनाई का सामना करना पड़ा.

मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज पूरे दिन आसमान बादलों से छा रहेगा और तापमान 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया है. 29 और 30 दिसंबर तक सूर्य के न दिखने और घने कुहासे के चलते सर्दी का प्रकोप और बढ़ने की आशंका जताई गई है. मौसम विभाग की माने तो आज सोमवार को दिल्ली में इस दौरान अधिकतम तापमान 25 डिग्री और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री रहने की संभावना है. मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है.

नव वर्ष से पहले दिल्ली में फिर बढ़ा पॉल्यूशन (ETV Bharat)

सरकारी कदम और लोगों की परेशानी

प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फिलहाल ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तीसरे चरण (GRAP-3) को लागू रखा है. हालांकि, AQI में फिर से उछाल आने पर GRAP-4 को फिर से लागू किए जाने की संभावना बनी हुई है.

सड़कों पर निकले राहगीरों ने बताया कि प्रदूषण और कुहासे के मिले-जुले हालातों ने सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याओं को बढ़ा दिया है. एक राहगीर ने कहा, "दिसंबर का महीना है और ठंड तो खूब पड़ती है, लेकिन इस बार प्रदूषण का धुआँ भी साथ है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो गया है."

बढ़ सकती हैं पाबंदियां

दिल्ली एक बार फिर खतरनाक स्तर पर प्रदूषण और कड़ाके की सर्दी के दोहरे हमले का सामना कर रही है. पिछले दो दिन AQI में मामूली गिरावट के बाद लगाई गई राहत अब खत्म होती दिख रही है. अगर मौसम में जल्द सुधार नहीं होता है, तो प्रदूषण और बढ़ सकता है, जिसके चलते GRAP-4 जैसी सख्त पाबंदियां फिर से लागू हो सकती हैं. ऐसे में बच्चों और बुजुर्गों सहित संवेदनशील लोगों को सुबह-शाम घर से बाहर निकलने से बचने की सलाह दी जाती है, ताकि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियों से बचा जा सके.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में सोमवार सुबह 7:15 बजे तक औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 391 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 328 गुरुग्राम में 342 गाजियाबाद में 362 ग्रेटर नोएडा में 355 नोएडा में 335 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

संपादक की पसंद

