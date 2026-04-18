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दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को मिली राहत, जानें कैसा रहेगा मौसम

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को कुदरत के दो अलग चेहरे देखने को मिले. जहां दिन भर भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया तो वहीं शाम होते-होते अचानक हुई तेज आंधी-बारिश और गरज-चमक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. देर शाम तक शहर के कई इलाकों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ मध्यम बारिश होती रही. इस अप्रत्याशित बदलाव से दिल्ली के कई इलाकों में पारा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे चिलचिलाती धूप से जूझ रहे दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली.

तापमान में बड़ी गिरावट

बारिश और तेज हवाओं का सबसे ज्यादा असर नारायणा और जाफरपुर जैसे इलाकों में दिखा. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नारायणा में तापमान 10.1 डिग्री गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि जाफरपुर में 8.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. लोधी रोड और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में भी मध्यम वर्षा के कारण लोगों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया.

आज फिर लौट सकती है तीखी धूप

मौमस विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है. अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. लेकिन बादल छाए रहने से गर्मी का असर कम रहेगा. वहीं, दोपहर के समय सूरज की तीखी किरणें और नमी का स्तर (करीब 75%) मिलकर उमस भरी गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिससे हीट इंडेक्स बढ़ने की आशंका है.