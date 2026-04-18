दिल्ली-एनसीआर में भीषण गर्मी के बीच हुई बारिश से लोगों को मिली राहत, जानें कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में शुक्रवार शाम हुई बारिश ने गर्मी से बड़ी राहत दिलाई, जिससे कई इलाकों में तापमान 10 डिग्री तक गिर गया.
Published : April 18, 2026 at 9:04 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और एनसीआर में शुक्रवार को कुदरत के दो अलग चेहरे देखने को मिले. जहां दिन भर भीषण गर्मी ने लोगों को बेहाल किया तो वहीं शाम होते-होते अचानक हुई तेज आंधी-बारिश और गरज-चमक ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया. देर शाम तक शहर के कई इलाकों में 40-60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाओं के साथ मध्यम बारिश होती रही. इस अप्रत्याशित बदलाव से दिल्ली के कई इलाकों में पारा 7 से 10 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़क गया, जिससे चिलचिलाती धूप से जूझ रहे दिल्लीवासियों को बड़ी राहत मिली.
तापमान में बड़ी गिरावट
बारिश और तेज हवाओं का सबसे ज्यादा असर नारायणा और जाफरपुर जैसे इलाकों में दिखा. मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक, नारायणा में तापमान 10.1 डिग्री गिरकर 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जबकि जाफरपुर में 8.6 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई. लोधी रोड और मयूर विहार जैसे क्षेत्रों में भी मध्यम वर्षा के कारण लोगों ने ठंडी हवाओं का आनंद लिया.
आज फिर लौट सकती है तीखी धूप
मौमस विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार आज शनिवार को दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना न के बराबर है. अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है. लेकिन बादल छाए रहने से गर्मी का असर कम रहेगा. वहीं, दोपहर के समय सूरज की तीखी किरणें और नमी का स्तर (करीब 75%) मिलकर उमस भरी गर्मी पैदा कर सकते हैं, जिससे हीट इंडेक्स बढ़ने की आशंका है.
आगामी दिनों का हाल
मौसम विभाग के अनुसार, 19 अप्रैल को आंशिक बादल छाए रहेंगे, लेकिन 20 अप्रैल से 23 अप्रैल तक मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान 39-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20-24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में शनिवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 189 अंक बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 142, गुड़गांव में 158, गाजियाबाद में 152, ग्रेटर नोएडा में 148, नोएडा में 142 अंक बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है.
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