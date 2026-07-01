दिल्ली-एनसीआर में मानसून से पहले मौसम ने मारी पलटी, बारिश को लेकर अलर्ट जारी
राजधानी दिल्ली में मानसून का इंतजार खत्म होने वाला है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले दो-तीन दिन के अंदर मानसून यहां दस्तक देने वाला है.
Published : July 1, 2026 at 8:58 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर के लोगों को मंगलवार रात को हुई हल्की बारिश और तेज हवाओं ने गर्मी से थोड़ी राहत दी है. दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज सुबह से ही सुहावना बना हुआ है. मंगलवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 40.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. पालम में सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक 41.0 डिग्री, लोधी रोड पर सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक 40.1 डिग्री और रिज में सामान्य से 4.8 डिग्री अधिक 41.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.
दिल्ली में आज का मौसम
मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में आज बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. दिल्ली में आज आसमान में बादल छाये रहेंगे, मौसम विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 40-50 किमी/घंटा की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं. इसके बाद आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट हो सकती है.
VIDEO | Delhi: On monsoon and weather conditions, IMD Scientist Naresh Kumar says, " monsoon expected to cover uttar pradesh, delhi-ncr, punjab, haryana in the next 2-3 days."— Press Trust of India (@PTI_News) June 30, 2026
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दिल्ली में बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में 1 से 6 जुलाई तक बारिश का मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग का कहना है कि हल्की से मध्यम बारिश के साथ बिजली गिरने, बादलों की गड़गड़ाहट के साथ 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं बुधवार को चलेंगी. आसमान में बादल छाये रहेंगे. पूरे हफ्ते ऐसा ही मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग का यह भी कहना है कि अगले दो-तीन दिन के अंदर मानसून दिल्ली में दस्तक देने वाला है.
सामान्य श्रेणी में दिल्ली का AQI
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 176 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 138, गुरुग्राम में 142, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 139 और नोएडा में 134 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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