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दिल्ली-एनसीआर में मानसून लाएगा मौसम में बदलाव, फिलहाल गर्मी और उमस बढ़ने की संभावना

IMD के अनुसार, मंगलवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया.

दिल्ली में बदलेगा मौसम
दिल्ली में बदलेगा मौसम (Photo- PTI)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 24, 2026 at 7:46 AM IST

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नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में मंगलवार दोपहर बाद आई आंधी ने मौसम को एकदम से बदल दिया. दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार सुबह से ही तेज धूप रही. 10 बजे के बाद लोगों का घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया. दोपहर 2 बजे तक मौसम बेहद गर्म बना रहा. इस दौरान मानक वेधशाला सफदरजंग में अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से 1.5 डिग्री ज्यादा है. न्यूनतम तापमान 26.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.5 डिग्री कम है.

दिल्ली में आज का मौसम

मौसम विभाग का अनुमान है कि दिल्ली में आज बुधवार को आंशिक तौर पर बादलों की मौजूदगी बनी रहेगी. इस दौरान अधिकतम तापमान 39-41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24-26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे. मौसम विभाग ने आज दोपहर या शाम के समय गरज के साथ बारिश होने का अनुमान लगाया है. इस दौरान 15 से 20 किमी प्रति घंटा की गति से तेज हवाएं चलेंगी. अगले दिन 25 जून को अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान लगाया है.

मानसून लाएगा मौसम में बदलाव

मौसम विभाग के अनुसार 26 और 27 जून को दिल्ली में बारिश हो सकती है, जिससे अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है. दक्षिण-पश्चिम मॉनसून भी अब तेजी से आगे बढ़ रहा है. अगले 2-3 दिनों में मॉनसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात के कुछ हिस्सों, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. इसके बाद अगले 3-4 दिनों में इसके झारखंड, बिहार के बाकी हिस्सों और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों तक पहुंचने की संभावना जताई गई है.

केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में बुधवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 142 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 122, गुरुग्राम में 131, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 128 और नोएडा में 115 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.

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