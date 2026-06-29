दिल्ली-एनसीआर में मानसून के लिए अभी और करना होगा इंतजार, IMD ने बारिश को लेकर दिया ताजा अपडेट
दिल्ली में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो मौसम के औसत से 3.2 डिग्री अधिक था
Published : June 29, 2026 at 8:05 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली और एनसीआर में रहने वाले लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलती नहीं दिख रही. मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में मानसून की दस्तक में अभी पांच से छह दिन का समय और लग सकता है. हालांकि मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं, जिससे अगले कुछ दिनों में उत्तर भारत के कई राज्यों में वर्षा का दौर शुरू होने की उम्मीद है.
दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में रविवार को सुबह से ही धूप इतनी तीखी थी कि घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया था. इस महीने में यह पहली बार है जब दिल्ली में लू की स्थिति बनी. दिल्ली का अधिकतम तापमान 41.8 डिग्री दर्ज किया गया. रिज में अधिकतम तापमान सबसे ज्यादा 42.6 डिग्री रिकाॅर्ड किया गया. दिल्ली के सफदरजंग में रविवार को न्यूनतम तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया. यह सामान्य से 3.2 डिग्री ज्यादा है.
कैसा रहेगा आज का तापमान?
भारत मौसम विज्ञान के अनुसार सोमवार 29 जून को शहर का अधिकतम तापमान 40-42 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29-31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. मौसम विभाग का अनुमान है कि आज आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक, बिजली कड़कने और आंधी-तूफान के साथ हल्की से हल्की बारिश होने का अनुमान लगाया है.
मौसम विभाग के अनुसार, सोमवार के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. मंगलवार और बुधवार को दिल्ली और आसपास के बड़े क्षेत्र में गरज के साथ आंधी आ सकती है. धूल भरी आंधी के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है. इससे तापमान में 5 डिग्री से ज्यादा की गिरावट आ सकती है.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार दिल्ली में शुक्रवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 140 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 128, गुरुग्राम में 131, गाजियाबाद में 125, ग्रेटर नोएडा में 129 और नोएडा में 136 अंक पर बना हुआ है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 100 से नीचे बना हुआ है.
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