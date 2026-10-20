दिल्ली-एनसीआर में लुढ़का पारा, 17.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, IMD ने जताया बूंदाबांदी का अनुमान
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार को अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री, जबकि न्यूनताम तापमान 17.1 डिग्री दर्ज किया गया है.
Published : October 20, 2026 at 8:11 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, जहां सोमवार को इस महीने की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम, यानी 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम में अच्छी-खासी ठंडक महसूस की जा रही है. वहीं, अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 96 फीसद तथा न्यूनतम 43 फीसद दर्ज किया गया. आज मंगलवार की सुबह लुटियंस दिल्ली के दृश्यों में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक के आसपास हल्की धुंध की चादर लिपटी दिखाई दी.
मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में आज मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके साथ ही, आज दिल्ली-एनसीआर में 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में भी ठंडक का यह सिलसिला कमोबेश इसी तरह जारी रहने की संभावना है.
Delhi: Early morning visuals show a light layer of fog around India Gate, Rashtrapati Bhawan and North Block. The weather is expected to remain cool with possible light drizzle. https://t.co/MPXEBl1dRL— IANS (@ians_india) October 20, 2026
मौसम वैज्ञानिकों ने आज दिनभर मौसम के ठंडा बने रहने और कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी होने की संभावना भी जताई है, जिससे आने वाले दिनों में भी ठंडक का यह सिलसिला कमोबेश जारी रहेगा.
केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राजधानी दिल्ली में ममंगलवार सुबह 7 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 157 अंक पर बना हुआ है, जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 148, गुरुग्राम में 143, गाजियाबाद में 135, ग्रेटर नोएडा में 132 और नोएडा में 138 अंक पर बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 100 से ऊपर और 200 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर बना हुआ है.
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