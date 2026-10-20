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दिल्ली-एनसीआर में लुढ़का पारा, 17.1 डिग्री पहुंचा न्यूनतम तापमान, IMD ने जताया बूंदाबांदी का अनुमान

दिल्ली में ठंड की एंट्री ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में गुलाबी ठंड ने दस्तक दे दी है, जहां सोमवार को इस महीने की अब तक की सबसे ठंडी सुबह दर्ज की गई. सफदरजंग मौसम केंद्र पर न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.3 डिग्री कम, यानी 17.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जिससे सुबह और शाम के समय मौसम में अच्छी-खासी ठंडक महसूस की जा रही है. वहीं, अधिकतम तापमान 31.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 0.9 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया. राजधानी में नमी का स्तर अधिकतम 96 फीसद तथा न्यूनतम 43 फीसद दर्ज किया गया. आज मंगलवार की सुबह लुटियंस दिल्ली के दृश्यों में इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन और नॉर्थ ब्लॉक के आसपास हल्की धुंध की चादर लिपटी दिखाई दी.

मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी में आज मंगलवार को दिन का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है. इसके साथ ही, आज दिल्ली-एनसीआर में 10 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-पश्चिमी हवाएं चल सकती हैं, जिससे आने वाले दिनों में भी ठंडक का यह सिलसिला कमोबेश इसी तरह जारी रहने की संभावना है.